Бристоль, Великобритания, , 01:55 — REGNUM Несколько сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в центре британского города Бристоля. Об этом 21 марта сообщила вещательная корпорация BBC.

Председатель ассоциации сотрудников полиции графства Сомерсет Энди Роубак уточнил, что пострадали от четырёх до шести полицейских, у некоторых из них диагностированы переломы. По данным начальника управления полиции города Уилла Уайта, двое полицейских были госпитализированы.

В городе состоялась акция протеста против законопроекта, расширяющего права сотрудников полиции во время разгона уличных акций. Мероприятие проходило мирно, но с наступлением темноты несколько агрессивно настроенных участников акции собрались возле здания полицейского участка на Брайдуэлл-стрит, в центре Бристоля. Они стали бросать в полицейских камни, петарды и бутылки, разбили окна в здании и подожгли автомобиль, принадлежащий полиции.

Энди Роубак назвал «беспрецедентным» уровень насилия во время беспорядков возле полицейского участка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией как минимум 33 человек во время марша противников ограничительных мер в Лондоне.

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