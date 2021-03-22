Москва, , 01:35 — REGNUM С рабочим визитом в китайский город город Гуйлинь отправился с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В городе Гуйлинь, расположенном на юге Китая, в течение двух дней будут проходить переговоры между главой МИД РФ и его китайским коллегой, главой МИД КНР Ван И. На повестке встречи стоит подготовка к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В связи с этой знаменательной датой главы МИД обеих стран планируют обсудить текущее состояние двусторонних отношений и уделить особое внимание их развитию в дальнейшем.

Также планируется обмен мнениями между сторонами по наиболее актуальным вопросам. В частности, главы МИД России и Китая обсудят координацию действий между Москвой и Пекина в условиях пандемии. Главной задачей станет работа над механизмами для облегчения перемещения грузов и людей, а также над решением проблем в межгосударственном общении в связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии COVID-19.

Стоит отметить, что Лавров стал первым среди официальных лиц России, кто посетит Китай на правительственном уровне после вынужденной паузы с начала пандемии коронавируса.

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