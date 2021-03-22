Брага, Португалия, , 01:30 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Брагой» в матче 24-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Бенфики» голы забили полузащитник Рафаэл Силва на 45-й минуте и нападающий Харис Сеферович на 56-й. Причём с 39-й минуты «Брага» играла в меньшинстве после удаления хавбека Франсержио.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, в активе команды 51 очко. «Брага» идёт на четвёртом месте с 50 очками.

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