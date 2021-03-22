Лион, Франция, , 01:26 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Лионом» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, ещё по голу забили полузащитники Перейра Данилу и Анхель ди Мария.

«Лион» смог отыграть два гола, отличились форварды Ислам Слимани и Максвелл Корне.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 63 очка. «Лион» идёт на третьем месте с 60 очками.

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