Брюссель, , 01:05 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», по мнению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, не понадобится странам Европы. Соответствующее заявление Бретон сделал 21 марта в эфире телеканала TF1.

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Как отметил Бретон, в рамках Евросоюза больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин. На сегодняшний день Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Еврокомиссия одобрили для применения четыре вакцины от COVID-19. По мнению Бертона, этого достаточно для достижения коллективного иммунитета. Поэтому еврокомиссар заявил, что Европе «абсолютно не нужен «Спутник V»., а также другие препараты».

Бретон уточнил, что Европа будет вести работу в сфере массового производства и применения уже одобренных на европейской территории вакцин, им будет отдан приоритет. Планируется, что с марта по июнь в страны ЕС будет доставлено от 300 до 350 миллионов доз вакцин от COVID-19. Еврокомиссар также назвал предполагаемую дату достижения коллективного иммунитета — 14 июня.

Касательно российской вакцины «Спутник V» Бретон пояснил, что у России в настоящее время есть проблемы с производством препарата и в случае, если российским специалистам понадобится помощь, то ЕС вернётся к этому вопросу во втором полугодии текущего года.

Напомним, к применению на территории Евросоюза одобрены вакцины производства Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Однако некоторые страны-члены ЕС разрешили использование на своей территории российской вакцины «Спутник V» в обход её одобрения ЕМА. В частности, так поступили Венгрия и Словакия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сербия 23 марта ожидает новую партию вакцины «Спутник V».

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