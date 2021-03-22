Рим, 22 марта 2021, 00:49 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Ромой» в матче 28-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В составе «Наполи» дубль оформил нападающий Дрис Мертенс, открывший счёт на 27-й минуте и забивший второй гол на 34-й.
На сегодняшний день «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 53 очка. «Рома» идёт на шестом месте с 50 очками.
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