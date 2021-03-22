Флоренция, Италия, , 00:46 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 28-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Милана» голы забили нападающие Златан Ибрагимович и Браим Диас и полузащитник Хакан Чалханоглу. У «Фиорентины» отличились хавбеки Эрик Пульгар и Франк Рибери.

На сегодняшний день «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 59 очков. «Фиорентина» идёт на 14-м месте с 29 очками.

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