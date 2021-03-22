Бирмингем, Великобритания, , 00:32 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Астон Виллой» в перенесённом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Тоттенхэма» голы забили нападающие Винисиус Мораис и Гарри Кейн, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 45 очков. «Астон Вилла» идёт на 10-м месте с 41 очком.

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