Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 00:28 — REGNUM Поиски альпиниста из города Таганрога, который перестал выходить на связь, начали спасатели на Эльбрусе. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информация о пропавшем альпинисте поступила спасателям около 18:00 мск от руководителя группы туристов, совершавших восхождение на гору Эльбрус. Перестал выходить на связь мужчина 1983 года рождения, уроженец города Таганрога Ростовской области.

Поисково-спасательную операцию ведут пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Ориентировочное место исчезновения альпиниста — южный склон горы Эльбрус, высота 3500 метров над уровнем моря. В 22:30 мск поиски были приостановлены из-за наступления тёмного времени суток. В 07:00 мск поиски будут возобновлены.

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