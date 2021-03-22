Лестер, Великобритания, , 00:25 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча прошла завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лестера» дубль оформил нападающий Келечи Ихеаначо, ещё один гол забил полузащитник Юри Тилеманс. У «Манчестер Юнайтед» отличился форвард Мэйсон Гринвуд.

Таким образом, «Лестер» вышел в полуфинал Кубка Англии, в котором сыграет с «Саутгемптоном». В другой паре встретятся «Челси» и «Манчестер Сити».

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