Лестер, Великобритания, 22 марта 2021, 00:25 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча прошла завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В составе «Лестера» дубль оформил нападающий Келечи Ихеаначо, ещё один гол забил полузащитник Юри Тилеманс. У «Манчестер Юнайтед» отличился форвард Мэйсон Гринвуд.
Таким образом, «Лестер» вышел в полуфинал Кубка Англии, в котором сыграет с «Саутгемптоном». В другой паре встретятся «Челси» и «Манчестер Сити».
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