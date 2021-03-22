Амстердам, , 00:19 — REGNUM Более 150 человек были задержаны полицией в ходе акции протеста против ограничений, введённых из-за угрозы распространения COVID-19 в Амстердаме. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба правоохранительных органов Нидерландов.

По данным правоохранителей, в незаконной акции приняли участие 300 человек. Демонстранты требовали отмены ограничительных мер, на просьбы полиции разойтись люди не реагировали. В частности, манифестанты требовали отмены комендантского часа, который действует в Амстердаме в ночное время, с 21:00 по 04:30. Также собравшиеся на акцию протеста требовали вернуть себе право «попить кофе», — под этим предлогом организаторы протестных акций распространяют в социальных сетях информацию о предстоящих демонстрациях.

Для разгона собравшихся на Музейной площади в Амстердаме силовики применили водомёты. Задержаны были более 150 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста против ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса в Нидерландах. Для разгона протестующих силовики применили водомёты, была задействована конная полиция. Задержано 58 человек.

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