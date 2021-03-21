Париж, , 23:37 — REGNUM Более 30 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки во Франции. Об этом 21 марта сообщается на сайте санитарной службы страны.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 30 581 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 282 603.

Также уточняется, что этот же период во Франции от COVID-19 скончались 138 пациенты и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 92 305.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта премьер-министр Франции Жан Кастекс вакцинировался от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

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