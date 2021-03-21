Скопье, , 23:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 21 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 2730 образцов в стране выявили 642 носителя коронавируса. Еще 524 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 119 378 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3473 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 25 человек. 100 774 пациента выздоровели.

Лечение в Северной Македонии проходит 15 131 человек — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

В среду, 10 марта, в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V».

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