Тирана, , 23:23 — REGNUM В Албании 21 марта в результате обследования 3487 человек выявили 659 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 522 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. За день 1685 человек прошли вакцинацию от COVID-19. Всего вакцинацию в стране прошли 46 515 граждан Албании.

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При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30 тыс. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 121 200 случаев заражения коронавирусом. 85 147 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2137 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли четверо пациентов с COVID-19 в возрасте от 62 до 89 лет — это самый низкий результат за последние три месяца. За март в стране скончался 321 пациент с COVID-19. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании перестало расти и колеблется около отметки в 35 тысяч. На стационарном лечении находятся 392 пациента, из них девять подключены к аппаратам ИВЛ.

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