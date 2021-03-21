Москва, , 22:59 — REGNUM Апрель в столице Российской Федерации, вероятно, будет теплым. Об этом 21 марта сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на предварительные расчеты.

«Апрель (в Москве) с большой степенью вероятности будет теплым, — сообщил он. — Температура будет выше нормы».

По его словам, 31 марта метеорологи представят комплексный и детальный прогноз на апрель в столице.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве заявил, что России удалось сделать научный и прикладной прорыв в области метеорологии и исследований погоды.