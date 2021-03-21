Москва, 21 марта, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Апрель в столице Российской Федерации, вероятно, будет теплым. Об этом 21 марта сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на предварительные расчеты.

Ирина Бынина ИА Красная Весна Весна

«Апрель (в Москве) с большой степенью вероятности будет теплым, — сообщил он. — Температура будет выше нормы».

По его словам, 31 марта метеорологи представят комплексный и детальный прогноз на апрель в столице.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве заявил, что России удалось сделать научный и прикладной прорыв в области метеорологии и исследований погоды.