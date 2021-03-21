Москва, 21 марта, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 марта проведёт в Москве переговоры с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Отмечается, что стороны рассмотрят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, в середине февраля состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Как сообщали в пресс-службе Кремля, лидеры рассмотрели вопросы углубления взаимодействия в рамках ЕАЭС в контексте председательства Казахстана в этом объединении.

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