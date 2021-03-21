Москва, 21 марта, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоём для того, чтобы вернуться. Видео отдыха Путина с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу опубликовал телеканал «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин. Сибирь

Глава российского государства также выпил воды из колодца, находящегося на берегу.

Напомним, президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели выходные в Сибири.

Они совершили пешую прогулку, в ходе которой глава Минобороны показал главе государства особенности местной природы. После этого Путин за рулем гусеничного вездехода вместе с Шойгу проехал на вездеходе по тайге.

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