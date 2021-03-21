Луганск, , 22:22 — REGNUM Двух бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) насмерть придавила опрокинувшаяся при разгрузке самоходная артиллерийская установка (САУ). Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 21 марта официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

По его словам, инцидент произошел на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное.

«20 марта в ходе разгрузки техники … произошло опрокидывание САУ, в результате которого получили несовместимые с жизнью травмы двое военнослужащих (ВСУ)», — рассказал Осадчий.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила журналистам, что меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе в новой редакции должны быть приняты как можно скорее.

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