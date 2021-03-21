Вашингтон, , 22:12 — REGNUM В Афганистане уровень насилия по-прежнему остается высоким, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе визита в Кабул.

«Уровень насилия в стране остается довольно высоким, нам действительно хотелось бы, чтобы он снизился», — цитирует его пресс-служба Пентагона.

Остин добавил, что если уровень насилия снизится, то это создаст условия для «некоторой по-настоящему плодотворной дипломатической работы».

Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Джо Байден изучает возможность не выводить американские войска из Афганистана до ноября 2021 года.

По их данным, Байден намерен всё же вывести войска с афганской территории. Однако в Пентагоне считают, что радикалы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в полном объеме выполняют договоренности. Пока в Белом доме нет окончательного решения по выводу военного контингента из Афганистана.