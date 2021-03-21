Минск, , 22:01 — REGNUM «Настоящим национальным иммунитетом» стала генетическая память жителей Белоруссии. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на республиканском митинге-реквиеме «Лампада памяти», приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии.

«Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой — это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей, — отметил президент Белоруссии. — Сегодня мы… собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне».

Лукашенко напомнил, что 9 200 белорусских деревень сожгли нацистские оккупанты и их пособники-полицаи.

«Мы знаем с чего это все начинается: с идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных, — сказал глава государства. — … Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом».

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта Александр Лукашенко, выступая в Гродненской области (Западная Белоруссия) перед работниками предприятия по производству молочных продуктов, заявил, что Белоруссия является последним оплотом РФ, поэтому не в российских интересах потерять часть недостроенного Союзного государства.