Санкт-Петербург, 21 марта, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Суд в Петербурге отказал в избрании меры пресечения задержанному в петербургском аэропорту «Пулково» гендиректору строительной компании «Петрострой» Дмитрию Ипатову. Следствие просило у суда установить для бизнесмена запрет определенных действий, однако Московский районный суд не нашёл для этого достаточных оснований, сообщили 21 марта в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Напомним, Дмитрий Ипатов был задержан полицейскими в зоне вылета в «Пулково» 20 марта, когда вместе с семьей готовился улететь на Занзибар. Ипатов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.3 УК РФ — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

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По данным следствия, руководитель ООО «Петрострой» систематически с нарушением законодательства привлекал денежные средства граждан в строительство многоквартирного дома ЖК «Лампо» во Всеволожском районе Ленобласти. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 5 млн рублей, что является особо крупным размером. Ипатов вину не признаёт. По версии следствия, бизнесмен пытался выехать за пределы РФ и тем самым скрыться от органов предварительного следствия, в связи с чем и был задержан сотрудниками полиции в аэропорту «Пулково».

Однако суд установил, что представленные следствием материалы не позволяют установить существо нарушений требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве. Кроме того, суду не представлены объективные данные о том, что Ипатов может скрыться от органов следствия и суда. Ранее долгое время с момента возбуждения уголовного дела мера пресечения в отношении главы «Петростроя» не избиралась, обвинение ему не предъявлялось. Поэтому в удовлетворении ходатайства следствия суд отказал.