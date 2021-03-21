София, , 21:38 — REGNUM Окружной военный суд Болгарии оставил под арестом сотрудника Минобороны РФ Петра Петрова, проходящего по делу о шпионаже в пользу в России. Об этом 21 марта сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Отмечается, что ещё один из задержанных был отпущен под залог, поскольку сознался в совершении преступления.

Как ожидается, суд примет решение об аресте еще четверых подозреваемых до конца 21 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта спецслужбы Болгарии задержали двух сотрудников министерства обороны страны. Их подозревают в шпионаже в пользу России — якобы один из задержанных создавал сеть осведомителей и передавал информацию в Москву. Ранее по этому делу было задержано еще несколько человек.

Читайте также: В Болгарии российских дипломатов могут объявить персонами нон грата