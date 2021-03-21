Луганск, 21 марта, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обстреляли украинские силовики. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 21 марта официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

По его словам, цель ВСУ — не допустить обнаружения военной техники вблизи линии соприкосновения.

«Боевики 80-й бригады… предприняли попытку сбить беспилотник миссии, выполняющий полет вблизи линии соприкосновения в направлении населенный пункт Веселая Гора — Счастье», — рассказал Осадчий.

По его словам, экстренно «посадить БПЛА» была вынуждена команда СММ.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко журналистам сообщил, что взрывные устройства установлены боевиками ВСУ на границе с ЛНР, чтобы сымитировать нарушение донбассцами режима прекращения огня.

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