Стокгольм, , 21:13 — REGNUM Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебряную медаль в масс-старте на десятом, заключительном, этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Победу одержал Симон Детьё (Франция) с результатом 34 минуты 47,7 секунды. Латыпов допустил два промаха и финишировал с отставанием в 8,9 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Бё (+17,5).

Как сообщало ИА REGNUM, биатлонист Йоханнес Бё (Норвегия) одержал победу в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона — 2020/21.

Третье место в заключительной гонке позволило Бё обойти СтурлаЛегрейда (Норвегия) в общем зачёте и третий раз подряд завоевать «Большой хрустальный глобус».