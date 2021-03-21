Вашингтон, 21 марта, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен в ближайшем будущем вернется в социальные сети с «собственной платформой». Об этом заявил его советник Джейсон Миллер в эфире Fox News.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По его словам, Трамп намерен публиковаться через «пару месяцев» на собственной платформе, которая «полностью изменит игру» и привлечет «десятки миллионов» пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года соцсеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт Трампа, имевший более 88 млн подписчиков. Это произошло на фоне многочисленных скандалов вокруг фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был провозглашен демократ Джо Байден.

Читайте также: Трамп отказался возвращаться в Twitter