Пенза, , 20:50 — REGNUM Следователи в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружили порядка 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева был задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей. Также был задержан глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки на более чем 31 млн рублей.

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