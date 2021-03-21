Лондон, , 20:46 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 5,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 марта свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять почти 4,3 млн человек.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в Великобритании от COVID-19 скончались 33 пациента, суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране превышает 125 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 5 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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