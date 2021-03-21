Москва, , 20:42 — REGNUM Хоккейный клуб ЦСКА (Моква) в овертайме обыграл «Локомотив» (Ярославль) в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась — 2:1 в пользу «армейцев».

Счет в матче открыл нападающий ЦСКА Константин Окулов. Затем форвард «Локомотива» Павел Тютнев сравнял счет. Победу ЦСКА принес решающий гол Антона Слепышева.

Для Тютнева эта шайба стала первой в карьере в КХЛ.

Теперь ЦСКА вышел вперёд в серии — 2:1. Следующая встреча пройдет в Ярославле 23 марта.