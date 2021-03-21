Москва, , 20:48 — REGNUM Сообщение, согласно которому Александр Пушкин занял первое место в мире по прослушиванию поэзии, вызвало отклик в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 21 марта в социальной сети Facebook.

Орест Кипренский. Портрет А.С. Пушкина. 1827

«Александр Сергеевич воистину Гений», — пишет Иван П.

Множество комментаторов выразили свою уверенность, что такая популярность Пушкина является неслучайной. Граждане уверены, что гений поэта будет чувствоваться ощутимым даже спустя столетия.

«Хороший поэт, хорошие стихи, как зеркало русской души. Пушкин — наше всё!», — считает Марина М.

Некоторые пользователи всё же не оказались очарованы талантом знаменитого русского поэта. Граждане отметили, что Пушкин не зацепил их сердце в школьные годы, из-за чего он был ими забыт.

«Как школу закончил, так и забыл о нём», — пишет Колич М.

Часть граждан указала на то, что Пушкин популярен в первую очередь в России, а в Российской Федерации большое количество произведений поэта прописано в школьной программе.

«Просто его много задают в школьной программе», — написал Сергей А.

Ряд граждан предположил, что популярность Пушкина в онлайне оказалась связана с дистанционным обучением, во время которого школьники предпочитали слушать произведения поэта, а не читать их.

«Посадили всех школьников на домашнее обучение, вот они и слушали в онлайне, чтобы не читать. Учить же не надо. Всё просто, по-моему», — предполагает Евгений Б.

Нашлись и те, кто напомнил, что Пушкин прославился не только своими гениальными текстами, но и своим знойным характером, который разительно отличал его от своих современников.

«Пушкин был неугоден всему бомонду за свои честные высказывания. Эта правда была им неприемлема. Его не просто не любили в то время, его откровенно ненавидели», — поделился своим мнением Юрий Я.

Напомним, 21 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Александр Пушкин занял первое место в мире по прослушиванию поэзии.