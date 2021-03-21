Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Делегации США и КНР в ходе переговоров в Анкоридже (штат Аляска) не сформировали рабочую группу по климату. Об этом 21 марта сообщил ТАСС представитель Госдепа.

«Как заявил … госсекретарь США Блинкен (Энтони Блинкен), по вопросу изменения климата у США и КНР есть общие интересы, — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве. — Стороны (делегации США и КНР) обсудили климатический кризис».

При этом источник добавил, что «официальную рабочую группу» по данному вопросу стороны не сформировали.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска) заявил, что Китай и США должны остановить ухудшение своих отношений.

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