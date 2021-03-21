Киев, , 20:30 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия и Украина) письмо, в котором отверг предложенные Москвой меры по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом 21 марта сообщает «Украинская правда».

«Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в письме (Дмитрия Козака)», — заявил Ермак.

По его словам, Киев усмотрел в предложениях Москвы якобы «манипулятивный характер». Конкретных положений, к которым у Ермака возникли претензии, издание не привело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель администрации президента России Дмитрий Козак изменить принцип организации заседаний «нормандской четверки».

По мнению замглавы администрации президента РФ, было бы целесообразно использовать принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников.