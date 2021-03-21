Стокгольм, , 20:29 — REGNUM Биатлонист Йоханнес Бё (Норвегия) одержал победу в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона — 2020/21. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В заключительной гонке сезона в масс-старте на 15 км в Эстерсунде (Швеция) Бё взял бронзу. Это позволило Бё обойти Легрейда в общем зачёте и третий раз подряд завоевать «Большой хрустальный глобус».

Ранее норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд одержала победу в масс-старте на 12,5 км на заключительном этапе КМ. Норвежка допустила 5 промахов и финишировала за 34 минуты 53,1 секунды.

II место заняла Динара Алимбекова из Белоруссии, III — немка Франциска Пройс.