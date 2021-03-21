Оренбург, , 20:21 — REGNUM В Оренбургской области 20 марта обнаружили ещё 80 носителей коронавируса. Эти данные приводит оперштаб региона.

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С начала пандемии в регионе зафиксировали 39 198 заразившихся. Выздоровели к утру 21 марта уже 36 085.

В стационарах с COVID-19 находятся 507 человек. Из них у 169 состояние здоровья тяжёлое, 31 подключен к аппаратам ИВЛ. Скончались от ковида уже 702 пациента. Из них у шестерых смерть подтвердили за последние сутки.