Лондон, , 20:19 — REGNUM Футбольный клуб «Арсенал» (Великобритания) сыграл вничью с «Вест Хэмом» в рамках 29 тура чемпионата Англии. Встреча в Лондоне завершилась — 3:3. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «молотобойцев» отличились Джесси Лингард, Джаррод Боуэн и Томаш Соучек. Игроки «Вест Хэма» Соучек и Крейг Доусон отличились автоголами, еще 1 мяч «канониры» забили усилиями Александра Ляказетта.

«Арсенал» (42 очка) занимает 9 место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (49 очков) — на 5 строчке.