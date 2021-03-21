Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Выход Турции из Стамбульской конвенции вызывает глубокое разочарование, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

«Это удручающий шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всем мире», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.

Напомним, накануне, ранее власти Турции заявили о выходе Анкары из конвенции по защите женщин.

Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, наличие или отсутствие международных конвенций «не уменьшает и не увеличивает» ответственность по предотвращению любых форм преступлений.