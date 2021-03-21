Бишкек, , 20:12 — REGNUM Президент Садыр Жапаров сегодня, 19 марта, подписал указ «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Киргизии». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жапаров отметил, что отныне государственные органы, любые организации и граждане должны считать своей важнейшей задачей эффективное решение вопросов улучшения состояния окружающей среды, обеспечения рационального использования природных ресурсов и минимизации отрицательных последствий изменения климата.

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Президент рекомендовал правительству активнее озаботиться работой по снижению загрязнения воздуха, для чего создать условия для увеличения количества работающих на электричестве и газе автомобилей, а также принять меры по стимулированию отказа от эксплуатации машин старше 20 лет.

Также министерствам и ведомствам рекомендуется пересмотреть нормы и требования к расположению и строительству высотных зданий с учетом перспектив развития городов и многолетней розы ветров, заняться озеленением населенных пунктов и принять меры по широкой реализации принципа «отходы в доходы» — за счет создания стимулов для открытия предприятий по переработке, утилизации отходов, внедрение малоотходных и безотходных технологий

Кроме того, Жапаров рекомендует правительственным чиновникам принять меры по исключению практики захоронения на мусорных свалках токсичных отходов и обеспечить для них строительство спецполигонов, а также обезвредить урановые хвостохранилища и пестициды на крупных могильниках.

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