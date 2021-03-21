Афины , , 20:10 — REGNUM За минувшие сутки в Греции выявили 1514 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 марта сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за время пандемии в стране выявили 237 125 носителей SARS-CoV-2.

Отмечается, что за время пандемии в Греции от COVID-19 скончались 7462 пациент.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Греции выявили более 2580 носителей SARS-CoV-2.

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