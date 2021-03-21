Чебоксары, , 20:38 — REGNUM Экстрадиция из Испании в Россию осуждённого за мошенничество бывшего чиновника Сергея Гаврилова, который в 2012 году участвовал в хищении 11,5 млн рублей у ОАО «Чувашавтодор», вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Наручники Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

"Вор должен сидеть в тюрьме!» — пишет Ева А.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что Гаврилов столь долгое время скрывался за рубежом. Люди считают, что подозрительных чиновников необходимо сажать на домашний арест до выяснения всех обстоятельств дела.

«Вот сволочь! И ведь все бегут сразу за границу. Нужно, как нашкодил, сразу под домашний арест», — поделился своим мнением Николай П.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что данное судебное решение не отражает всей полноты коррупционной схемы, и что многие из участников остались попросту незамеченными.

«Показуха. Сперва дали поворовать, а потом ненужным стал. Не тех садят изначально. Только для того это делают, чтобы было на кого свалить все беды», — считает Рустам К.

Отдельные граждане поделились своими впечатлениями от чувашских дорог. Люди уверены, что большинство проблем с дорогами в России спровоцировано коррупцией.

«Когда была в Чувашии, то подумала как раз о дорогах. Подвеску у машины запросто можно было там оставить. Яма на яме. А теперь причина стала понятна», — написала Тамара М.

Напомним, 21 марта из Испании в Россию был экстрадирован осуждённый за мошенничество бывший чиновник Сергей Гаврилов, который в 2012 году участвовал в хищении 11,5 млн рублей у ОАО «Чувашавтодор».