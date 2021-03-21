Москва, , 20:17 — REGNUM Выигрыш сборной России по сноуборду общего зачёта Кубка мира в командных соревнованиях в параллельном слаломе стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Сноуборд

"Молодцы! Просто большие, сильные, смелые, решительные, настойчивые наши спортсмены. Удачи вам и смелых побед!», — пишет Татьяна К.

Многие пользователи оказались по-настоящему обрадованы победой, которая досталась российской сборной. Люди выразили слова благодарности российским спортсменам.

«Молодец, сборная России», — написала Ирина Я.

Некоторые комментаторы указали на неожиданный уровень профессионализма среди российских сноубордистов, которые отвоевали победу у лидеров данного вида спорта.

«Красавчики! Учитывая то, что канадцы и США являются крутыми представителями в этом виде спорта, наши, мягко говоря, удивляют! Для меня, если честно, это неожиданный результат», — поделился своим мнением Рустам Г.

Нашлись и те, кого смутило отсутствие на униформе российских спортсменов символов Российской Федерации.

«Не сборная, а нейтральные спортсмены из России. Хотя ожидать адекватности было странно», — считает Роман К.

Напомним, 21 марта сборная России по сноуборду выиграла общий зачет Кубка мира в командных соревнованиях в параллельном слаломе.