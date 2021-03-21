Токио, , 19:50 — REGNUM В Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба отменили с 22 марта режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Таким образом, на территории Японии этот вид ограничительных мер больше не применяется. Об этом 21 марта сообщает агентство

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EAD со ссылкой на российское посольство РФ в Японии.

Вместе с тем все рекомендации касательно недопущения распространения коронавируса остаются в силе.

Так, работодателям рекомендуется по возможности переводить своих сотрудников на «удалёнку». Жители Японии по-прежнему обязаны носить маски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония обратилась к другим странам с просьбой ограничить размер делегаций, сопровождающих глав государств и других представителей руководства, которые прибудут на летние Олимпийские игры (ОИ) в Токио.

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