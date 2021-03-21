Москва, 21 марта, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Приказ Минцифры, согласно которому с 1 мая 2021 года в России изменятся правила оформления договоров купли-продажи транспортных средств и приобрести поддержанное авто можно будет через портал «Госуслуги», вызвал обсуждение в интернете. Граждане поделились своими соображениями 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Радмир Автомобили

"Главное, чтобы не было ошибок и серых схем», — пишет Алексей С.

Многие пользователи однозначно поддержали данное новшество. Люди уверены, что использование сервиса «Госуслуги» позволит автовладельцам решить судьбу своего транспортного средства куда более комфортно.

«Если это грамотно организуют, и если это будет безопасно, то это очень удобно», — считает Павел О.

Некоторые комментаторы уверены, что онлайн-сервис поможет покупателям избежать обмана и не купить машину, на которую, к примеру, может быть наложен судебный арест.

«На самом деле это круто. Уже не купишь машину под арестом», — поделился своим мнением Сергей Н.

Тем не менее нашлись и те граждане, которые предположили, что удалённый способ продажи может стать причиной возникновения новых криминальных схем.

«Ну, теперь даже угонять тачку не придется. Скоро пойдёт волна внезапно проданных без ведома хозяев машин», — предположил Виктор А.

Напомним, 21 марта был окончательно сформирован приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, согласно которому с 1 мая 2021 года в России изменятся правила оформления договоров купли-продажи транспортных средств и приобрести поддержанное авто можно будет через портал «Госуслуги».