Кишинёв, , 19:48 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии выявили 831 новый случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 215 034 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими более 188 тыс. человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 4559 пациентов.

Напомним, днём ранее в Молдавии выявили более 1600 носителей SARS-CoV-2.

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