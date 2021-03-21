Кабул, , 19:25 — REGNUM Визит министра обороны США Ллойда Остин в Афганистан был «очень полезным». Об этом 21 марта написал сам глава Пентагона на своей странице в соцсети Twitter.

«Я очень признателен президенту Ашрафу Гани (глава Афганистана — прим. ИА REGNUM) за время, проведенное с ним (на встрече в Кабуле — прим. ИА REGNUM), — отметил Остин. — Я приехал в Афганистан, чтобы слушать и получать новые знания. Этот визит был очень полезным для меня».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Афганистана Ашраф Гани провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, который прибыл в с визитом в Кабул.

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