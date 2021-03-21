Бухарест, , 19:23 — REGNUM Власти столицы Румынии Бухареста приняли продлили ещё на 14 дней коронавирусные ограничительные меры. Об этом 21 марта сообщило агентство Agerpres.

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«Действующие меры будут продлены на 14 дней, если ситуация не заставит нас принять и другие меры», — сказал префект города Алин Стойка.

По его словам, это связано с ростом выявленных случаев коронавируса в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Румынии приняли решение временно приостановить использование доз одной из партий вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca до завершения оценки препарата Европейским фармацевтическим агентством (EMA).

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