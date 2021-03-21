Москва, , 19:18 — REGNUM Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Ислам Махачев проведёт следующий поединок в июне или июле.

«В июне или в июле бой Ислама впервые возглавит турнир. У него победная серия из 7 поединков. В конце 2021 г., или в первые месяцы 2022 г. будет претендентом на титул в лёгком весе», — отметил Нурмагомедов в интервью каналу ESPN MMA в YouTube.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье назвал Махачева самым опасным бойцом в дивизионе.

7 марта Махачев одержал досрочную победу в бою с Дрю Добером.