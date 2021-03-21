Рим, , 19:12 — REGNUM Футбольный клуб «Беневенто» одолел «Ювентус» и прервал 11-матчевую серию без побед в чемпионате Италии. Встреча 28 тура в Турине завершилась — 1:0. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол во встрече забил нападающий гостей Адольфо Гайч, которого «Беневенто» арендовал у ЦСКА (Москва). На 69 мин. ему удалось совершить точный удар в угол ворот после ошибки защитников «Ювентуса».

«Ювентус» (55 очков) — на III месте в турнирной таблице серии А, «Беневенто» (29 очков) — на 16 строчке.

Гайч провел за ЦСКА 18 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Рыночная стоимость 22-летнего форварда — 9 млн евро. После перехода в «Беневенто» ему удалось забить 2 гола в 5 матчах.