Белград, , 19:09 — REGNUM 23 марта в Сербию доставят новую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 21 марта сообщил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии Ненад Попович на своей странице в соцсети Facebook.

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«Я получил подтверждение, что во вторник вечером в Сербию вылетит самолет с вакцинами… — написал министр. — Россия еще раз показала, что не оставляет нас в беде… Спасибо, братья!».

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Сербии из-за сложной эпидемиологической обстановки приняли решение ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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