Кишинёв, , 18:59 — REGNUM В Молдавии, в окрестностях села Иванча, вандалы снесли железный обелиск воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии СССР. Об этом сообщил председатель организации Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча», — написал Петрович на своей странице в Facebook.

По его словам, вандалы срезали штык из нержавеющей стали и сдали на металлолом, на месте уже работает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Петрович сообщил, что в феврале вандалы осквернили мемориальный комплекс на месте захоронения советских солдат у села Руска в Хынчештском районе Молдавии, нанеся на монумент надпись оскорбительного характера. Также он обратил внимание правоохранительных органов на то, что данный военно-исторический объект является воинским захоронением.