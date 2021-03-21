Лондон, , 18:52 — REGNUM Футбольный клуб «Челси» (Лондон) взял верх над «Шеффилд Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка Англии. Встреча в Лондоне завершилась — 2:0. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мяч в свои ворота забил футболист «Шеффилда» Оливер Норвуд, а в компенсированное ко II тайму время отличился Хаким Зиеш.

Итак, команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал Кубка Англии. Также 21 марта «Лестер» и «МЮ» разыграют последнюю путевку в полуфинал турнира.

Ранее в полуфинал вышли «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».